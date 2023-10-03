محافظ سوهاج يهنئ الرئيس بمناسبة الذكرى الـ 50 لنصر أكتوبر

بعث اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الـ " 50 " لنصر أكتوبر المجيد .

وجاء في نص البرقية: "بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب وقيادات محافظة سوهاج أتقدم لسيادتكم بخالص التهاني القلبية، وأطيب الأمنيات بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، تلك المناسبة التي سطر فيها رجال القوات المسلحة بتكاتف مؤسسات الدولة المصرية، وجموع الشعب، ملحمة للتضحية والفداء في سبيل الدفاع عن الوطن وسلامة أراضيه، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة عليكم وعلى الشعب المصري العظيم بكل الخير والبركات .

وفي ذات السياق بعث محافظ سوهاج برقيات تهنئة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد أحمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقيادات القوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الـ" 50 " لنصر أكتوبر المجيد



وجاء فيها : " بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب وقيادات محافظة سوهاج يسعدني أن أبعث لسيادتكم بأسمى التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر، تلك الذكرى العزيزة على قلوبنا جميعا، والشاهدة على بسالة الجيش المصري في الحفاظ على الوطن، وسلامة أراضيه".

كما بعث محافظ سوهاج ببرقيات التهنئة المماثلة للوزراء والمحافظين وكبار رجال الدولة، مقدما التهنئة للشعب المصري عامة بتلك الذكرى العزيزة على قلوب المصريين.