موعد تصوير فيلم "فرقة الموت" وعرضه فى صيف 2024

يبدأ النجم أحمد عز، تصوير فيلمه الجديد “فرقة الموت”، خلال أسبوعين، ومقرر أن يعرض في صيف العام المقبل 2023.

فيلم فرقة الموت، بطولة أحمد عز وآسر ياسين ومنة شلبي وبيشاركهم فى البطولة محمود حميدة وبيومي فؤاد وأحمد خالد صالح وخالد كمال وعصام عمر ورشدي الشامي وعلي صبحي و جيهان الشماشرجي.

وتدور احداثة عن قصة حقيقية حصلت فى صعيد مصر والنوعية ديه تعتبر الثانية فى السينما المصرية كفيلم ملحمي بعد اجزاء فيلم الجزيرة (2007/2014)، وهو من تأليف صلاح الجهيني وإخراج أحمد علاء.

فيلم ولاد رزق 3

يستعد أحمد عز، لطرح أحدث اعماله السينمائية فيلم "ولاد رزق" الجزء الثالث بطولة النجم أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب،و نسرين أمين، ومحمد ممدوح، وأحمد داود، وإخراج طارق العريان.

آخر أعمال أحمد عز

يذكر أن فيلم "ولاد رزق" عرض منه جزآن، الجزء الأول كان عام 2015، والجزء الثاني عرض في عام 2019.

وحقق فيلم "ولاد رزق" في السينمات المصرية إيرادات قياسية حيث حقق في الجزء الأول ما يقرب من 37 مليون جنية تصدر وقتها إيرادات السينما، بينما الجزء الثاني استطاع أن يحقق إيرادات بلغت 104 مليون جنيه، وصل بها للمركز الثالث في ترتيب الأعلي إيرادات في تاريخ السينما المصرية، بعد فيلمي "كيرة والجن" وفيلم "الفيل الأزرق" الجزء الثاني.