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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تشكيل نيوكاسل المتوقع أمام باريس سان جيرمان

نيوكاسل
نيوكاسل

 يبحث نيوكاسل يونايتد عن الفوز خلال مواجهة نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، في المواجهة التي يشهدها ملعب جيمس بارك، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

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 ومن المتوقع أن يدفع الجهاز الفني لنيوكاسل بالقوة الضاربة في تشكيله خلال مواجهة الغد، حيث يُتوقع أن يكون تشكيل الفريق كالتالي:

 حراسة المرمى: نيك بوب.
 الدفاع: دان بورن، شار، جمال لاسيليس، كيران تربيير.
 الوسط: إليوت أندرسون، رودريجيو مورا، ساين لونجستاف.
 الهجوم: أنتوني جوردون، ألكسندر إيزاك، ميجيل ألميرون.

 موعد مباراة نيوكاسل وباريس سان جيرمان:

 تنطلق موقعة نيوكاسل أمام نظيره باريس سان جيرمان في العاشرة من مساء الغد، في المباراة التي يحتضنها ملعب الفريق الإنجليزي.

 ومن المقرر أن تُنقل مباراة نيوكاسل أمام باريس من خلال شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية والتي حصلت على حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا خلال المواسم الماضية في أفريقيا والشرق الأوسط.

 ترتيب المجموعة

ترتيب مجموعة نيوكاسل وباريس سان جيرمان

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