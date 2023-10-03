استبعاد حكمين مباراة ليفربول وتوتنهام عن الجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي

أقرت لجنة الحكام في الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بصحة هدف لويس دياز نجم نادي ليفربول، والذي سجله في شباك نادي توتنهام هوتسبير، مؤكدين على خطأ حكم الفيديو المساعد في عدم احتساب الهدف للريدز.

استبعاد حكمين مباراة ليفربول وتوتنهام عن الجولة المقبلة

ومن المقرر غياب الحكمان المسؤولان عن الخطأ الذي حرم ليفربول من هدف صحيح أمام توتنهام بالدوري الإنجليزي، حيث لن يشارك كلاهما في إدارة أي مباريات في الجولة المقبلة من المسابقة التي تنطلق يوم السبت المقبل.

أعلنت لجنة الحكام يوم الأحد الماضي قرار باستبعاد دارين إنجلاند ودان كوك من إدارة مواجهات الجولة المقبلة المقرر لها على يومي السبت والأحد، ويتثني من ذلك القرار كل من حكم الساحة سايمون هوبر والحكم الرابع مايكل أوليفر للمشاركة في إدارة مباريات الجولة القادمة.

أشار نادي ليفربول من خلال بيان رسمي قال فيه أن قوانين اللعبة لم تطبق بشكل صحيح وأنه سيبحث الخيارات المتاحة للتعامل مع المشكلة

انتقد نادي ليفربول لجنة الحكام الإنجليزية بشكل رسمي عبر بيان رسمي قال فيه ان خطأ حكم الفيديو المساعد "الفار" أدى لإلغاء هدف لويس دياز رغم أنه صحيح.