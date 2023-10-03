عاجل
روسيا اليوم: د. عبدالسند يمامة ينفذ أحد أهم شروط الانتخابات الرئاسية المرشح الرئاسي د. عبدالسند يمامة يجري الكشف الطبي بمستشفي زايد التخصصي (صور وفيديو) رئيس الوزراء: العاصمة الإدارية بدأت تدر الأرباح والاستثمارات فيها 255 مليار جنيه
الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

الصحة: انطلاق قافلة طبية بقرية الحلفاية بحرى بنجع حمادي

أعلن الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، عن إطلاق القافلة الطبية بقرية الحلفاية بحري التابعة لإدارة نجع حمادي الصحية، و علي مدار يومين اليوم الثلاثاء ٣ اكتوبر وغدا الأربعاء ٤ اكتوبر، وذلك في إطار خطة الدولة "حياة كريمة " والتي تهدف لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين بقري ومراكز المحافظة.  

 وأوضح بدران أن القافلة تعد واحدة من القوافل الطبية الشاملة والتي تنظمها مديرية الصحة بقنا، في جميع قري ونجوع المحافظة بهدف تقديم العديد من الخدمات الطبية المتنوعة والتحاليل الطبية وصرف الأدوية وعمل كافة الفحوصات الطبية اللازمة والتوعية الطبية والتي سوف تقدم بالمجان لجميع المواطنين، داعيا المواطنين بسرعة التوجه للقافلة لتلقي الرعاية الصحية اللازمة. 

الجريدة الورقية