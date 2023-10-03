آصف ملحم: "أوكرانيا فشلت على الجبهة وتحاول الهروب للأمام"

قال الدكتور آصف ملحم مدير مركز "جي إس إم" للأبحاث والدراسات: “إن زيادة التعبئة العسكرية في روسيا مجرد نظام معتاد ويسمى الاستدعاء الخريفي للخدمة في الجيش، يبدأ من شهر أكتوبر وحتى نهاية العام، وليس له علاقة بالحرب الأوكرانية”.

أضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاستدعاء يتم بشكل سنوي وليس له علاقة بأي من الأعمال العسكرية، ويتم الاستدعاء لعدد كبير من المواطنين الروس، إذْ يتم استدعاء علي العاملين في قطاعي الزراعة والتعليم.

الحدود الروسية:

أشار إلى أن القصف الأخير الأوكراني علي الحدود الروسية بالقنابل العنقودية أثار جدلًا كبيرًا في كل العالم، ويعتبر محاولة للهروب إلي الأمام، وحذرت روسيا من استخدام تلك القنابل.

القوات الأوكرانية:

أوضح مدير مركز جي إس إم للأبحاث والدراسات، أنه لا يوجد تقدم للقوات الأوكرانية، وتعتبر أوكرانيا بالقصف الأخير لفت أنظار العالم عن فشلها على الجبهة، من أجل التأثير الإعلامي فقط وليس العسكري.