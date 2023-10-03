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الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الأوروبيون يخشون تراجع أمريكا عن دعم أوكرانيا

دعم أوكرانيا
دعم أوكرانيا

قال سلامة عطا الله موفد قناة القاهرة الإخبارية إلى مدينة غرناطة التي تستضيف قمة أوروبية، إن الأوروبيين يخشون تراجع الولايات المتحدة عن دعم أوكرانيا. 

 

مرور 500 يوم على اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية


وأضاف عطا الله، أن القمة يمكن وصفها بأنها شائكة، وبعد مرور 500 يوم على اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية كانت بولندا أكثر الدول الأوروبية تشددا في دعم أوكرانيا والآن تتراجع، كذلك سلوفاكيا، والآن هناك رعب من تراجع الولايات المتحدة الأمريكية. 


وتابع: "سُئل المتحدث باسم البيت الأبيض في الولايات المتحدة لماذا أسقطتم دعم أوكرانيا من الميزانية المقيدة وقال بأن بايدن أنشأ تحالفا من أكثر من 50 دولة لدعم أوكرانيا ودفع هذه الفاتورة، وبالتالي، يخشى الأوروبيون الآن من تراجع أمريكا عن الدعم وهذا ما يجعلهم في مأزق حقيقة، فمن أين يأتون بالمال لسد هذا الدور الأمريكي الذي كان يناصف الدور الاوروبي في دعم أوكرانيا عسكريا». 

 


 

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