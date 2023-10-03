مدرب النصر الأفضل في شهر سبتمبر بالدوري السعودي

حصل المدرب البرتغالي، لويس كاسترو، المدير الفني لفريق نادي النصر السعودي، على جائزة أفضل مدرب في شهر سبتمبر بالدوري السعودي للمحترفين، متفوقًا على مواطنه نونو سانتو مدرب نادي الاتحاد وخورخي خيسوس، مدرب الهلال المتصدر.

كاسترو مدرب النصر الأفضل في شهر سبتمبر:

وحصل مدرب النصر على جائزة الأفضل في شهر سبتمبر والتي كانت عن الجولات الخامسة حتى الثامنة، وفيها استطاع أن يكون صاحب أقوى خط هجوم في المسابقة بـ 24 هدفًا سجله فريقه.

كما حقق الانتصار في 6 مباريات حتى الآن احتل بسببهم المركز الرابع برصيد 18 نقطة، مع هزيمتين ومن دون تعادل، واستقبلت شباكه 10 أهداف حتى الآن.

وكتب الحساب الرسمي لدوري روشن عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "مدرب الفريق الأقوى هجومًا، لويس كاسترو مدرب شهر سبتمبر بلا منازع وينال جائزة.

مدرب الفريق الأقوى هجومًا 💪

لويس كاسترو مدرب شهر سبتمبر بلا منازع وينال جائزة @Roshnksa 🏆🇵🇹



#دوري_روشن_السعودي | #yallaRSL pic.twitter.com/wy3gE9edoN — دوري روشن السعودي (@SPL) October 3, 2023

مباراة النصر المقبلة ستكون أمام فريق أبها يوم الجمعة المقبلة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ستاد جامعة الملك سعود.