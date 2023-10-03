إجراء اختبارىاللياقة البدنية لحكام الفيوم وبني سويف.. وطارق سام اجتاز "الوارنرتيست"

اجرت منطقة الفيوم لكرة القدم ولجنة الحكام بالمنطقة اختبار اللياقة البدنية"الوارنر تيست" لحكام الفيوم وبنى سويف فى مضمار ستاد "سيتى كلوب" – ستاد الفيوم

تمت الاختبارات تحت اشراف لجنة اللياقة البدنية بالاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة الكابتن محمد ابو خاطر رئيس اللجنة والكابتن محمد طه نائب رئيس اللجنة وعضوية الكابتن احمد مصطفى والكابتن اشرف السيد والكابتن حمدى طه والكابتن سمير عبد الفضيل .

شارك فى الاختبار 94 من حكام الدرجة الاولى والثانية والثالثة والجدد بمنطقتى الفيوم وبنى سويف بالاضافة لـ 3 حكام من القاهرة والجيزة والغربية من بينهم الحكم الدولى طارق سامى .

اشرف على الاختبارات لجنة الحكام بالمنطقة برئاسة الكابتن شعبان صادق رئيس اللجنة والكابتن سيد الشورة مدير ادارة الحكام بالفيوم والكابتن صبرى صادق عضو اللجنة والمحاضر الفنى , ومن ادارة منطقة الفيوم الكابتن احمد راضى نائب المدير التنفيذى والكابتن عمر سيد المسئول الادارى ومصطفى عثمان الادارى بالمنطقة باشراف الكابتن سامح سعد المدير التنفيذى لمنطقة كرة القدم بالفيوم.

نجاح 86 حكم

وقد اجتاز الاختبارات 86 حكم بينهم الحكم الدولى طارق سامى ورسب 11 حكم ,

جدير بالذكر انه لاول مرة منذ حولى 15 عام يتم اجراء اختبارات اللياقة البدنية لحكام الفيوم فى ستاد المحافظة بعد ان ابدت ادارة الاستاد برئاسة المقدم محمد رفعت مدير ستاد "سيتى كلوب " – ستاد الفيوم والدكتورمحمد الرمادى مدير النشاط الرياضى استعدا الاستاد لاستضافة الاختبارات وتقديم كل التسهيلات الممكنة لاقامتها .

كانت لجنة حكام كرة القدم بالفيوم قد اجرت الكشف الطبى فى مسشتفى فيديمين المركزى بمعرفة لجنة طبية باشراف الدكتور مبروك الزغيبى مدير المستشفى .

تم توقيع الكشف الطبى على الحكام بمختلف الدرجات الاولى والثانية والثالثة والحكام الجدد وشمل الوزن والطول والقلب والباطنة والصدر والنظر وذلك بحضور الكابتن شعبان صادق رئيس لجنة حكام الفيوم والكابتن سيد الشورة مدير لجنة الحكام بالمحافظة.

يأتى توقيع الكشف الطبى على الحكام قبل اجراء اختبارات" الوارنر تيست" تمهيدا لبداية الموسم الكروى الجديد .

وكانت لجنة الحكام بمنطقة الفيوم لكرة القدم قد عقدت اجتماعا مع الحكام بمختلف الدرجات اعقبه اجراء تدريب بدنى للحكام استعدادا للموسم الجديد .

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