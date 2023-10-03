مى حسن تنضم لأسرة مسلسل " حدوتة منسية"

انضمت الفنانة الشابة مي حسن، لأسرة مسلسل "حدوتة منسية" بطولة الفنانة سوسن بدر، تدور أحداثه فى إطار أجتماعي تشويقى، ومقرر أن يعرض خلال الفترة المقبلة.



مسلسل حدوتة منسية” من بطولة سوسن بدر، أحمد فهيم؛ مروة الازلى، مي حسن، ناسى صلاح، وجارى التعاقد مع نجوم اخرين، تأليف محمد حمدان، ومن إخراج محمد محي.



كما تشارك الفنانة مي حسن فى فيلم " فيتو " بطولة الفنانة إلهام شاهين، وتشارك أيضا فى مسلسل " 72 ساعة " بطولة الفنان فراس سعيد، هيدى كرم، ومن إخراج محمد بدير.



جدير بالذكر أن أخر أعمال الفنانة مي حسن مسلسل “ ضربة معلم”، تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى وبطولة محمد رجب، مى سليم، محمد نجاتى، رياض الخولى، رانيا فريد شوقى، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، أنعام سالوسة، ياسمين البشبيشى، دعاء حكم دعاء رجب، محمد الصاوى وعدد آخر من الفنانين. ودارت أحداث المسلسل فى إطار شعبى.