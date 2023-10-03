سقوط تشكيل عصابي تخصص في النصب وتزوير الأختام الحكومية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه إجرامي في تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية ، وقيامهم بشراء سيارات الحوادث بأسعار مخفضة وإعادة إصلاحها ،وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية، أحدهم محبوس على ذمة قضية "تزوير"- مقيمين بالقاهرة) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية ، وقيامهم بشراء سيارات الحوادث بأسعار مخفضة وإعادة إصلاحها وتزوير رخص التسيير الخاصة بها وإعادة بيعها بموجب عقود "مزورة" وإقتسام حصيلة نشاطهم الإجرامى فيما بينهم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين.. وبحوزتهما (3 هواتف محمولة "بفحصها فنياً تبين إحتوائها على دلائل تؤكد على نشاطهم الإجرامى").

بمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق آخر أقرا مسجل القي القبض عليه بممارسته لنشاط إجرامي في الاتجار وترويج المواد المخدرة على عملائه ،وحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار ، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة ، والسلاح النارى بقصد الدفاع، وأمرت النيابة العامة بحبسه على ذمة التحقيقات، وطالبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تفاصيل الواقعة كانت بورود معلومات إلى ضباط مباحث قسم شرطة أول السلام تفيد بقيام عاطل مقيم بدائرة القسم "مسجل خطر"، بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال توزيع المواد المخدرة "البودر" متخذا من دائرة القسم مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه أثناء تواجده بدائرة القسم، حيث عثر بحوزته على كمية كبيرة من مخدر البودر، و مبلغ مالى، وفرد خرطوش.

وفي سياق آخر تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بتقليد أقلام دمغة المشغولات الذهبية والفضية باختام مزورة بمنطقة الظاهر بالقاهرة،وأقرا المتهمون بنشاطهم الإجرامي لتحقيق أرباح غير مشروعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تفاصيل الواقعة أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بقيام (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة قسم شرطة الظاهر بالقاهرة) ، بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تقليد أقلام الدمغة لدمغ المشغولات الذهبية والفضية بأختام "مزورة" مما يسهل على كثير من تُجار المعادن من خلط تلك المعادن بمعادن أقل قيمة وختمها بتلك الأختام المزورة وترويجها بالأسواق، متخذين من ورشة ملك أحدهم بدائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات وإجراء الفحص والتحري اللازم تم ضبطهم، وعثر داخل الورشة على عدد من الأقلام يشتبه أن تكون مقلدة خاصة بدمغ المشغولات الذهبية – 113 جرام من المشغولات الذهبية – 1,125 كيلو جرام من الفضة مدموغة بدمغات يشتبه أن تكون مقلدة – الأدوات المستخدمة فى دمغ المشغولات الذهبية)وبمواجهتهم أقروا بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية