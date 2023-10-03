ريال مدريد يؤكد اللجوء للقضاء ضد شرطي سابق في بيان رسمي

كشف ريال مدريد في بيان رسمي عن لجوء فلورنتينو بيريز، رئيس النادي، لتقديم بلاغ للنائب العام الإسباني ضد خوسيه مانويل فيلاريخو، رئيس المفوض السابق للشرطة الإسبانية، بعد التصريحات التي أدلى بها خلال الساعات الماضية.

واكن فيلاريخو قد صرح خلال الفترة الأخيرة بإن فلورنتينو بيريز قام بتقديم رشوة للحاكم الإسباني قبل أحدى مباريات برشلونة الماضية.

بيان ريال مدريد

أصدر ريال مدريد بيانًا رسميًا، حيث جاء به: “أمر فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد برفع الدعوى القضائية المقابلة ضد المفوض السابق فيلاريجو على الفور بسبب الاتهامات الكاذبة التي وجهها عبر محطة الإذاعة الكاتالونية RAC1”.

وكان فيلاريخو قد تحدث في تصريحات لراديو كتالونيا، حيث قال: " فلورنتينو بيريز قدم رشوة الحكام قبل فعل برشلونة هذا الأمر، هذه معلومة مؤكدة ".

وأضاف فيلاريخو: "لم يتم توجيه خلال الفترة الحالية أي اتهام رسمي لريال مدريد، والسبب واضح أن فلورنتينو بيريز لا يمكن لأحد القرب منه".

بينما علق على حماية بيريز، فقال: "إنه الزعيم الأبيض، من يتحدث عن إدانة بيريز سيكون بمثابة عملية انتحارية".

الجدير بالذكر أن تصريحات رئيس المفوض السابق للشرطة الإسبانية المثيرة للجدل بعد أيام من المداهمات التي قامت بها مكاتب الاتحاد الإسباني لكرة القدم خلال الفترة الماضية، بعد التحقيقات التي جرت في قضية برشلونة في دفعة أموال للشركات المملوكة لنجيريرا.