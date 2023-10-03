معاذ فقيهي أفضل لاعب واعد في شهر سبتمبر بدوري روشن

حصل اللاعب السعودي الشاب معاذ فقيهي نجم نادي التعاون على جائزة أفضل لاعب واعد عن شهر سبتمبر الماضي، في الدوري السعودي للمحترفيت لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

معاذ فقيهي أفضل لاعب واعد في شهر سبتمبر

وأعلن الحساب الرسمي لدوري روشن عبر مواقع التواصل الاجتماعي حصول معاذ فقيهي لاعب التعاون على جائزة أفضل لاعب واعد في شهر سبتمبر، والتي ترشح لها للمرة الثانية على التوالي بعدما كان مرشحًا عن جائزة شهر أغسطس الماضي.

ونشر حساب دوري روشن من خلال حسابة الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "أفضل لاعب واعد في دوري روشن السعودي لشهر سبتمبر، معاذ فقيهي لاعب التعاون يتحصل على الجائزة المقدمة من روشن".

أفضل لاعب واعد في #دوري_روشن_السعودي لشهر سبتمبر 🔝



معاذ فقيهي لاعب التعاون يتحصل على الجائزة المقدمة من @Roshnksa 🏆🇸🇦



#yallaRSL pic.twitter.com/kpNUeCME3J — دوري روشن السعودي (@SPL) October 3, 2023

يحتل نادي التعاون المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 19 نقطة، والتي جمعها من الفوز في 6 مباريات والتعادل في لقاء وخسارة لقاء أخر.