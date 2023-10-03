ضمن خطة الأنشطة الثقافية والفنية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني والمنفذة باقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل من خلال فرع ثقافة الوادى الجديد برئاسة ابتسام عبدالمريد نظمت ثقافة المرأة التابعة لإدارة الدراسات والبحوث محاضرة دينية بقصر ثقافة الخارجة بعنوان "الرسول قدوة" حاضرها الشيخ عبدالحفيظ عبدالشافي

المحاضرة تناولت الأخلاق النبوية وتعاليم الإسلام السمحة، وأشار الشيخ عبدالحفيظ عبدالشافي إلى أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كان قدوة حسنة للناس في جميع المجالات، ودعا لتحتذي به في حياتهم اليومية. وتابع الشيخ المحاضرة بشرح أهمية اتباع السنة النبوية وتطبيقها على نحو صحيح، إلى جانب توضيح بعض المفاهيم الدينية والحث على القيام بالأعمال الصالحة للتقرب إلى الله تعالى.

واستمرت المحاضرة لمدة ساعتين، وحضرها عدد كبير من السيدات من مختلف الأعمار والمستويات الاجتماعية، وقد لاقت استحسان واهتمام الحضور الذين أعربوا عن رضاهم التام عن الموضوع الذي تناوله الشيخ عبدالحفيظ عبدالشافي وطريقة عرضه المميزة، وشهدت المحاضرة تفاعلاً كبيراً من الحضور الذين تفاعلوا مع المحاضر وطرحوا عليه العديد من الأسئلة والاستفسارات المختلفة حول الدين الإسلامي وأخلاق الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.

"الرسول قدوة" محاضرة دينية بقصر ثقافة الخارجة