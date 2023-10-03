الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

الطريق إلى البرلمان

رئيس مجلس النواب يهنئ السيسي بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفي جبالي

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ،بمناسبة اليوبيل الذهبي لانتصار السادس من أكتوبر ١٩٧٣ .

txt

عقيلة صالح يشيد بزيارة حنفي جبالي: "مصر تحرص على وحدة وكرامة الليبيين"

txt

جبالي يفتتح أعمال الجلسة العامة للنواب

جاء في نص برقية التهنئة:

السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي- رئيس الجمهورية - بمشاعر يملؤها الفخر والعزة، يسعدني - بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء مجلس النواب – أن أهنئ سيادتكم، والشعب المصري العظيم باليوبيل الذهبي لانتصار السادس من أكتوبر عام 1973م، من أعظم انتصارات مصر في تاريخها الحديث، والذي جسد أصالة وانتماء شعب مصر وقواته المسلحة لهذا الوطن، وأثبت للعالم أجمع أنه لا تهاون مع معتد، ولا تفريط في حبة رمل من أرض مصر الطاهرة، ولا تسامح في استرداد سيادتنا على أراضينا.

مُجدداً التهنئة لسيادتكم؛ أدعو المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة المجيدة على سيادتكم بكل الخير، وأن يحفظ لمصر مكانتها وأمنها بجهودكم، وجهود أبنائها المخلصين.

وكل عام وسيادتكم بخير

مواد متعلقة

2000 متطوع من الكيانات الشبابية يشاركون في إحتفالات أكتوبر بالمنيا

أحمد أبوالغيط يكشف أسرارًا جديدة تخص قرار حرب أكتوبر 1973 (فيديو)

احتفالية فنية بمناسبة ذكرى انتصارات اكتوبر على مسرح قصر الثقافة المكشوف بالخارجة

اقترانات وكسوف وخسوف.. أهم الظواهر الفلكية في أكتوبر ومواعيدها
الجريدة الورقية