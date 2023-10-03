إحالة 255 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية ومراكز الشباب للتحقيق

بعد تغيبهم عن العمل..

قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية احالة 255 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية والبيطرية ومراكز الشباب المتغيبين والمنصرفين عن العمل بدون إذن رسمي للتحقيق ومن بينهم مسئولي وحدات خدمية وجدت مغلقة في مواعيد العمل الرسمية اثناء حملات المرور وذلك بناء على تقرير حملة المرور والتفتيش الميدانى المفاجئ بنطاق مراكز ومدن منية النصر وبلقاس والمطرية وطلخا..

جاء قرار محافظ الدقهلية بعد إطلاعه على التقارير التي اعدها، الحسين البغدادي مدير ادارة المتابعة وعرضه باسم الشريف مدير عام التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة وذلك بنتائج حملات المرور الميداني على عدد من والوحدات الخدمية وذلك للوقوف على مدى انتظام العمل بها..

هذا وقد تم تنظيم حملات المرور المشار إليها تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية باشراف اللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة وذلك حرصا على تقديم خدمات متميزة للمواطنين فى كافة المجالات وقطاعات المرافق والخدمات وذلك من خلال متابعة الأداء وتحقيق الإنضباط والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومكافأة المجدين ومعاقبة المقصرين..

هذا وقد أوضحت التقارير أن الذين تم إحالتهم للتحقيق يشمل عدد 236 من العاملين بقطاع الصحة في كل من الوحدات الصحية لقري ميت عاصم وميت الخولي ومستشفي منية النصر المركزي بمركز ومدينة منية النصر وبقري تل عميرة وبسنديلة واحمدية ابو الفتوح بمركز بلقاس ومستشفي طلخا المركزي ووحدة رعاية الامومة بالعقبين ومستشفي المطرية المركزي وشمل التحقيق عدد 9 من العاملين بمراكز الشباب منهم مسئولي مراكز شباب حلاوه وكفر الغنامة ببلقاس ومركز شباب دميرة بطلخا والوحدة الصحية بكفر دميرة الجديد بطلخا وجدت جميعها مغلقة وايضا عاملين بمركز شباب المنيل ومركز شباب كفر دميرة الجديد متغيبين ومنصرفين بدون اذن رسمي وشمل التحقيق ايضا عدد 10 من العاملين بقطاع الطب البيطري في كل من الادارة البيطرية بمنية النصر والادارة البيطرية بالمطرية...

وقد كلف محافظ الدقهلية كلا من وكيل وزارة الصحة ووكيل وزارة الشباب والرياضة ووكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية لسرعة اتخاذ اللازم حيال اجراء التحقيقات في حالات الغياب وترك العمل بدون اذن رسمي ومسئولي الوحدات الخدمية التي وجدت مغلقة وجميع مرتكبي المخالفات الادارية وفقا لما هو وارد بتقرير لجنة التفتيش والمرورالمشار اليه.



