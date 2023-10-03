استقبل اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وحنان مجدي نائب المحافظ، صباح اليوم، لفيف من السادة المحافظين السابقين على رأسهم اللواء جمال إمبابي واللواء طارق مهدي واللواء محمود خليفة واللواء شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية الأسبق وعدد من رؤساء الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني الشريكة والتنفيذيين السابقين، وذلك في مستهل احتفالات المحافظة بالعيد القومي الرابع والستين، والذي يوافق الثالث من أكتوبر من كل عام، تخليدًا لذكرى وصول أول قوافل التعمير والإصلاح من القوات المسلحة، بحضور السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وقام المحافظ ووفد الضيوف بتفقد منشآت العاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة و بدء انتظام العمل بالمديريات المنتقلة إلى مقر العاصمة، حيث أشادوا بمعدلات الإنجاز والتنفيذ وجاهزية المكاتب والإدارات، التي تواكب خطط الدولة نحو التحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية. كما تفقدوا تجربة المحافظة الرائدة لإنشاء منزل صديق للبيئة والذي تم إنشاءه في إطار بروتوكول التعاون بين المحافظة وجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، بإستخدام مواد بناء بيئية بديلة.

محافظ الوادي الجديد يستقبل المحافظين والقيادات التنفيذية السابقين.. احتفالًا بالعيد القومي الـ64

محافظ الوادي الجديد يستقبل المحافظين والقيادات التنفيذية السابقين.. احتفالًا بالعيد القومي الـ64

محافظ الوادي الجديد يستقبل المحافظين والقيادات التنفيذية السابقين.. احتفالًا بالعيد القومي الـ64

محافظ الوادي الجديد يستقبل المحافظين والقيادات التنفيذية السابقين.. احتفالًا بالعيد القومي الـ64

محافظ الوادي الجديد يستقبل المحافظين والقيادات التنفيذية السابقين.. احتفالًا بالعيد القومي الـ64

محافظ الوادي الجديد يستقبل المحافظين والقيادات التنفيذية السابقين.. احتفالًا بالعيد القومي الـ64

محافظ الوادي الجديد يستقبل المحافظين والقيادات التنفيذية السابقين.. احتفالًا بالعيد القومي الـ64