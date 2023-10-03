منع المسؤولين الكينيين من السفر غير الضروري

أوقفت الحكومة الكينية جميع الرحلات غير الضرورية للمسؤولين الحكوميين.

وتهدف هذه الخطوة إلى تبسيط النفقات والتأكد من استخدام أموال دافعي الضرائب بحكمة.

وفي تعميم أصدره رئيس الخدمة العامة فيليكس كوسكي، أعلنت الحكومة أيضًا فرض قيود على الوفود المرافقة للمسؤولين رفيعي المستوى، بما في ذلك الرئيس ونائب الرئيس والسيدة الأولى ورؤساء وزراء الحكومة خلال الرحلات الخارجية.

يشمل السفر غير الضروري الذي تم تعليقه قياس الأداء، والزيارات الدراسية، وبرامج التدريب، والأنشطة البحثية، والاجتماعات الأكاديمية، والندوات، والمؤتمرات، واجتماعات المشاركة العامة، وفعاليات العرض، والمعارض، واجتماعات التجمعات والجمعيات، والأحداث ذات الصلة.

لن يُسمح الآن بالسفر إلى الخارج إلا للارتباطات الضرورية للوفاء بالتزامات الدولة الكينية، أو إجراء ارتباطات الدولة الطرفية المهمة، أو خدمة القيادة القانونية أو أدوار العضوية التي تؤثر على وضع البلاد.

للحفاظ على الكفاءة والفعالية من حيث التكلفة، ستقتصر الوفود التي يرأسها وزراء مجلس الوزراء على ثلاثة أشخاص، بما في ذلك أمين مجلس الوزراء كرئيس للوفد.

بالنسبة للأمناء الرئيسيين، يجب ألا تزيد الوفود عن شخصين، ويجب أن يكون مندوب واحد على الأقل موظفًا فنيًا متخصصًا ذا صلة بموضوع المهمة.

ستقتصر الوفود التي تضم كلاً من مجلس الوزراء والأمناء الرئيسيين على ثلاثة أشخاص كحد أقصى.

يُنصح مجلس الوزراء والأمناء الرئيسيون في نفس الوزارات بعدم السفر إلى الخارج في وقت واحد ما لم يكن ذلك مطلوبًا صراحةً في المشاركة.

ستقتصر الوفود التي يقودها حكام المقاطعات أيضًا على ثلاثة أشخاص، بما في ذلك الحاكم بصفته رئيس الوفد.

سيتم منح موافقات السفر للمسؤولين المرافقين للرئيس والسيدة الأولى ونائب الرئيس ورئيس وزراء مجلس الوزراء فقط لأولئك المشاركين بشكل مباشر في الأنشطة برامج المقررة لمديري المدارس.

صدرت تعليمات لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين بتخفيض عدد الموظفين المرافقين بنسبة خمسين بالمائة (50٪).

بالإضافة إلى ذلك، فرضت الحكومة حدًا أقصى للسفر الرسمي يبلغ سبعة أيام، بما في ذلك أيام السفر، يتم تنفيذ هذه الإجراءات التقشفية لتحديد أولويات العمليات والأنشطة الأساسية الحاسمة لخدمة المواطنين.

كما أوضح رئيس الخدمة العامة فيليكس كوسكي.

تثبت هذه الإجراءات التزام الحكومة بالإدارة المالية المسؤولة وضمان استخدام أموال دافعي الضرائب بكفاءة لصالح البلاد.