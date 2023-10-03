محافظ الوادي الجديد يفتتح العاصمة الإدارية الجديدة بالخارجة

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، خلال احتفال محافظة الوادي الجديد، أنه تم افتتاح أول عاصمة إدارية مميكنة على مستوى محافظات مصر، بالتزامن مع احتفالات المحافظة بالعيد الوطني، حيث تم افتتاح كافة المرافق المميكنة بالمحافظة تم الانتهاء من بناء العاصمة الإدارية بمدينة الخارجة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ليكون أكبر مبنى خدمي يتم تشييده على الإطلاق، على مساحة 101 فدان كنموذج مصغر للعاصمة الإدارية بالقاهرة.

كما تم تنفيذ أكبر مجمع مخاطبة حكومية والبدء في استيعاب الموظفين، كما تم الانتهاء من كافة أعمال البنية التحتية والمرافق والتشغيل التجريبي لأنظمة التكييف والتبريد والاتصالات الأجهزة وحتى يبدأ العمل دون عوائق، تم تجهيز نقاط الإسعاف والحماية المدنية.

تعد هذه الخطوة من أهم الخطوات التي تسهم في تحسين الخدمات الحكومية وتسهيل عمليات الإدارة والتنظيم في المحافظة.

كما أنها تعد بداية للعديد من المشاريع الضخمة التي سيتم تنفيذها في المحافظة في المستقبل، والتي ستعمل على تحسين البنية التحتية وتطوير الخدمات العامة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الحكومة المصرية لتطوير البنية التحتية والاستثمار في المشاريع الضخمة التي تخدم المواطنين في المحافظات المصرية كافة.

ويعد هذا الإنجاز إضافة قوية لمسيرة التطوير والنهوض التي تشهدها مصر في الفترة الحالية.