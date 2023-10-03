محافظ القليوبية يهنئ "الجيزاوى" لرئاسته جامعة بنها

قدم اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، التهنئة للدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، لثقة القيادة السياسية وصدور القرار الجمهورى بتعيينه رئيسًا لجامعة بنها، متمنيًا له كل التوفيق والسداد في مهمته الجديدة.



جاء ذلك بحضور الدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور السيد فودة، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وشيرين شوقي، أمين عام الجامعة.



وخلال الزيارة أشاد "الهجان" بالتعاون المثمر بين جامعة بنها ومحافظة القليوبية بما تمتلكه الجامعة من كوادر وخبرات علمية وعلماء في كافة التخصصات، مشيرًا إلى أن جامعة بنها تعد بيتًا للخبرة وداعمًا للمحافظة في تنفيذ خططها وبرامجها ومشروعاتها الاستثمارية والتنموية.



من جانبه أعرب الدكتور ناصر الجيزاوي عن خالص شكره وتقديره للواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، مؤكدًا أن جامعة بنها بكل إمكانياتها وعلمائها وخبرائها ومراكزها البحثية في خدمة المجتمع المحلي وأهالي المحافظة في ضوء ما تمثله الجامعة كمنارة للعلم بمحافظة القليوبية والمحافظات المحيطة.