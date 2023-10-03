انتظام الدراسة بجامعة المنيا الأهلية

أجرى الدكتور عصام الدين صادق فرحات، رئيس جامعة المنيا والقائم بأعمال رئيس جامعة المنيا الأهلية، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية للجامعة الأهلية؛ حرص خلالها على الالتقاء بالطلاب للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية.

والتأكد من تواجد الأطقم الأكاديمية والإدارية بالحرم الجامعي، للرد على أي استفسارات، أو تساؤلات، بما يضمن الراحة والسلامة وتحقيق بيئة تعليمية آمنة ومستقرة للطلاب، ودار حوار مفتوح بين رئيس الجامعة مع الطلاب، استمع خلاله إلى كافة الاستفسارات وقام بالرد عليها، ووجه بتحقيق أعلى استفادة من الإمكانيات المتاحة بالجامعة لخدمة الطلاب، وتوفير كل سبل الراحة وتلبية احتياجاتهم، وتوفير كافيتيريا داخل حرم الجامعة لخدمتهم.

وحث دكتور فرحات الطلاب علي المشاركة في الأنشطة الطلابية، من خلال مكتب رعاية الطلاب بالكلية والتواصل المستمر مع الإدارات المعنية بالجامعة، لتذليل أي عقبات تواجههم، والالتزام بالقواعد والتقاليد الجامعية، مؤكدًا على أن جامعة المنيا الأهلية يقوم بالتدريس بها، صفوة من أعضاء هيئة التدريس، لتقديم خدمة تعليمية متطورة تواكب معايير الجودة العالمية لإنتاج خريج قادر على المنافسة، والمساهمة في تحقيق خطة الدولة للتنمية المستدامة.