محافظ الوادي الجديد يفتتح أول ممشى باتيناج في مصر

في يوم تاريخي لمحافظة الوادي الجديد، تم افتتاح أول ممشى الباتيناج في المنطقة وقد تم تقديم استعراض لفرقة نسور الوادي الجديد للياقة البدنية والمرونة وشهد حضوراً جماهيرياً كبيراً من المواطنين والسياح الذين أتوا للاستمتاع بالفعاليات المختلفة.

وخلال الحفل، وعد المحافظ بمنح فرقة نسور الوادي الجديد مكافأة قدرها 1000 جنيه كتقدير لمجهوداتهم وتفانيهم في تقديم عروض رياضية مميزة للجمهور. وكانت هذه المكافأة تعتبر محفزاً للفرقة للاستمرار في تقديم أفضل أداء ثم أقيمت مسيرة انطلقت بسيارات الوحدات المحلية بمراكز المحافظة الخمسة بمشاركة طلاب التعليم رافعين الأعلام المصرية..

كما قدم المحافظ أيضًا عرضًا مميزًا لفرقة المنيا للفنون الشعبية. تضمّن العرض مجموعة من العروض الاستعراضية التي أبهرت الجمهور بمهارتها وتنوعها. كانت هذه اللحظة فرصة لتعزيز الترابط والتبادل الثقافي بين المحافظات.

ثم أقيمت مسيرة بهيجة شاركت فيها سيارات الوحدات المحلية بمراكز المحافظة الخمسة. تحمل السيارات الأعلام المصرية الجميلة التي ترمز للوحدة الوطنية والفخر الوطني. كانت المسيرة مناسبة للطلاب للمشاركة ورفع الروح المعنوية والولاء للوطن.

يعد افتتاح ممشى الباتيناج في الوادي الجديد إضافة هامة للمحافظة. فهذا المكان الجديد سيقدم مساحة آمنة وجميلة للمواطنين لممارسة رياضة المشي والركض. كما أنه سيسهم في تعزيز النشاط البدني والصحة العامة للمجتمع.

وقد تعززت صورة الوادي الجديد كوجهة سياحية رائعة ومركز للترفيه والرياضة. ويعد هذا التطور خطوة مهمة في سبيل تعزيز الحضارة والتنمية في المنطقة.