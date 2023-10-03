استمرار جلسات التخاطب وتنمية المهارات بجنوب سيناء

تواصل وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية لتنمية الشباب، العمل داخل مركز التخاطب وتنمية المهارات بالمحافظات، برعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وبتوجيهات محمد فتحي توفيق، وكيل الوزارة، ومتابعة أحمد عبدالعزيز، وكيل المديرية.

وذلك بمركز التنمية الشبابية بالطور، وتم تقديم جلسات للتخاطب وتعديل السلوك وتنمية المهارات والتكامل الحسي بالإضافة إلى تقديم جلسات التقييم النفسي واختبارات الذكاء وتقديم الخدمات المختلفة، على أيدي أخصائيين في مجال التخاطب وتنمية المهارات.

ويستهدف المشروع ذوي القدرات والهمم من أصحاب مشكلات التوحد، تأخر الكلام ومشاكل النطق، اضطراب فرط الحركة وتشتيت الانتباه، صعوبات التعلم وتعديل السلوك .

جدير بالذكر أن اجمالي عدد مراكز التخاطب وتنمية المهارات (٦٨) مركزًا على مستوى الجمهورية، مجهزة بأحدث الأدوات والأجهزة ويتم تقديم الخدمات بالمجان، من الأحد للخميس من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا.

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