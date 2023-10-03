الأنبا غبريال يعقد اجتماع الأرثوذكس في بني سويف

يعقد نيافة الأنبا غبريال أسقف بني سويف للأقباط الأرثوذكس، الجمعة، فعاليات الإجتماع العام الإسبوعي بكنيسة السيدة العذراء مريم بدءًا من الساعة السابعة مساءً.

يشارك خورس الشمامسة والآباء الكهنة بالإيبارشية، ومن المقرر أن يتخلل اللقاء بدء دراسة الكتاب المقدس ومن المقرر أن يستهل اللقاء باقامة طقس رفع بخور عشية، ثم فقرة كورال الشهيد أبوسيفين، يليها فقرة أنت تسأل ونيافة الأنبا يجيب، ثم ترانيم روحية وكلمة العظة الروحية، والختام وصلاة تسبحة نصف الليل.

اختتمت الكنائس القبطية، منذ أيام، فعاليات عيد الصليب الذي استمر لمدة 3 أيام متواصلة أقامت خلالهم الكنائس القداسات بالطقس الفرايحي، وتعيد هذه المناسبة ذكرى العثور على الصلب بجبل الجلجلة، وبعدها اختفى ولم يجد له أثار باقية رغم محاولات البحث من قبل الجماعات المسيحية هناك.

ويرجع الباحثون صعوبة العثور الصليب إلى الرومان الذين طموره بالرمال وشيدوا معبدًا لهم، حتى جاء عام 326ميلادي، وأحضرت القديسة هيلانة جنودها للبحث عن خشبة الصليب المقدسة، وعلمت أنه مدفون بعيدًا عن معبد" فينوس" لذي أقامة الامبراطور ادريانوس.

سخرت الملكة هيلانة جنودها للعثورعليه فوجدت 3 صلبان واحتارت في أمرهم وبحسب ماذكرت الكتب المسيحية أنها لجأت فيما بعد إلى البطريرك مكاريوس، فارشدهاه بوضع واحد تلو الآخر على أحد المرضى، وتروي الكتب المسيحية انها حين تحققت المعجزة تم الإعلان ورفع الصليب الذي احتضن آلام السيد المسيح.