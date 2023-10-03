محافظة الوادي الجديد تحتفل بيومها الوطني الـ 64

تحتفل محافظة الوادي الجديد، اليوم، باليوم الوطني “64” الذي يصادف يوم 3 أكتوبر من كل عام ذكرى وصول أولى قوافل إعادة الإعمار عام 1959، وتزامنا مع إعلان الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر عام 1958م. عن البدء في إنشاء وادي موازي لوادي النيل الذي يدخل الصحراء الغربية للتعمير والزراعة باستخدام مياه الينابيع والآبار.

وذلك بهدف تخفيف الازدحام السكاني في وادي النيل بحضور وفد من المحافظين السابقين منهم اللواء طارق مهدي واللواء جمال امبابي واللواء محمود خليفة وعدد كبير من القيادات التنفيذية السابقة للأقاليم لتكريمهم يوم الوفاء تقديراً لجهودهم طوال فترة عملهم بالمحافظة.

تكريم المحافظين السابقين للوادي الجديد

حضر الاحتفالية اللواء محمد الزملط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، وعدد من المحافظين السابقين وهم اللواء جمال امبابي، واللواء طارق المهدي، واللواء محمود خليفة، واعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية للمحافظات وتضمنت سلسلة من العروض الفنية والمسرحية والتراث الشعبي والخطب لضيوف المحافظة..

أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أنهم قاموا بتفقد مجمع المصالح الآلية الجديد شمال مدينة الخارجة والمدينة الرياضية، والذي يعد نموذج مصغر للعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى تفقد المشروعات الرياضية و استثمار.

وأكد الزملوط أنه في إطار احتفال المحافظة باليوم الوطني الـ64، أقيمت احتفالية "يوم الوفاء" لتكريم رواد العمل الأوائل في تاريخ محافظة الوادي الجديد ودعوة أسر المتوفين. رواد احتفالية أطلق عليها اسم يوم الوفاء تقديرا لدورهم المهم وبصمتهم في التنمية الشاملة للمحافظة وخاصة للجيل الأول من رواد الأعمال أول من أضاء تاريخ محافظة الوادي الجديد.

وفي هذا اليوم تحتفل المحافظة بذكرى وصول أول قافلة لإعادة إعمار واستصلاح وزراعة الأراضي بالمحافظة وبدأت في إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة على جانبي الطرق التي تربط واحات المحافظة. ويعتبر هذا اليوم عيداً وطنياً تحتفل به المحافظة كل عام، منذ إنشاء المحافظة عام 1961 ضمن التقسيم الإداري للمحافظات. تتكون الجمهورية من مركزين إداريين: مركز الخارجة ومركز الداخلة. وفي عام 1992 أصبحت الفرافرة مركزاً إدارياً، حيث تحولت المحافظة إلى ثلاثة مراكز إدارية. وبعد ذلك أصبح مركز باريس ومركز بلاط أيضاً مركزين إداريين، ليصبح لدى المحافظة الآن خمسة مراكز إدارية.

محافظة الوادي الجديد هي أكبر محافظات مصر من حيث المساحة وثالث أكبر محافظات أفريقيا بعد تمنراست وأدرار في الجزائر حيث تبلغ مساحتها 440 ألف كيلو متر مربع وثاني أقل المحافظات سكانا بعد جنوب سيناء حيث يبلغ عدد سكانها حوالي 360.000 نسمة. الناس. وتضم المحافظة الآن 5 مراكز هي: الداخلة - الخارجة - الفرافرة - باريس - بلاط، ورمزها الرسمي معبد هيبيس والنخلة. وتنتشر في أرجاءها العديد من المناطق الأثرية التي تمثل عصوراً تاريخية مختلفة وتعتبر من المقدسات المهمة، منها: “مقبرة البجوات، معبد حبيس، معبد الناظورة، معبد الغويطة، معبد الناضورة”. معبد زيان، معبد دوش، آثار البشندي، مصاطب البلاط الفرعوني، قرية القصر الإسلامي، مقابر المزوقة، معبد دير الحجر وغيرها من المواقع الأثرية والتاريخية الهامة.