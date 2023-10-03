تنشيط النخاع وتقوية المناعة.. فوائد التبرع ببلازما الدم

التبرع ببلازما الدم، أحد أهم المشروعات القومية التي تعمل عليها وزارة الصحة خلال السنوات الأخيرة، وتلقى اهتمام واسع من القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويتضح ذلك في حديثه عن أهمية التبرع بالبلازما خلال جلسات مؤتمر حكاية وطن، والمردود الإيجابي لها بالنسبة للأفراد المتبرعين وأيضًا المرضى وقطاع الصحة.

وترصد "الوفد" في هذا التقرير، فوائد التبرع ببلازما الدم وأهميتها للمرضى.

فوائد التبرع بالبلازما

التبرع ببلازما الدم يساعد في تنشيط نخاع العظام.

تقوية جهاز المناعة.

إجراء تحاليل فيروسات الالتهاب الكبدي الوبائي، أ، ب، ج، للمتبرع قبل سحب البلازما.

إجراء تحليل نسبة بروتين الدم للمتبرع كل 4 أشهر.

إجراء تحليل فيروس نقص المناعة المكتسب "الإيدز" والزهري، بشكل دوري للمتبرع.

بلازما الدم تساعد في توفير العلاج الآمن للمرضى.

تدخل البلازما في علاج العديد من الأمراض الخطيرة.

استخدام البلازما في تصنيع بعض أنواع الأدوية.

تساعد في تفادي مرضى الالتهاب الكبدي الفيروسي من الإصابة بتليف الكبد والفشل الكبدي.

يمكن التبرع ببلازما الدم كل 28 يومًا.