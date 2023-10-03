النائب العام الليبي يستدعي مسؤولين مطلوبين في تحقيقات الفيضانات

أكد النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور، أن التحقيقات بشأن فيضانات درنة جارية وتستغرق وقتا، مشيرًا إلى أن النيابة تستدعي مسؤولين مطلوبين في تحقيقات الفيضانات، وفقا لتقرير عرضته قناة "القاهرة الإخبارية".

فيضانات درنة

واضاف النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور، أن الحبس الاحتياطي لأي متهم ثبت تورطه في آثار الكارثة، موضحًا أنّه سيتم إعلان تفاصيل تحقيقات كارثة درنة عندما تسمح الظروف، ومشددًا على أنّ القضاء عازم على الوصول إلى الحقيقة بشأن كارثة درنة.