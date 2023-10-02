الأعلى للإعلام يشكر المستشار محمود فوزي ويؤكد: كان خير معين للمجلس

تقدم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالشكر والتقدير للمستشار محمود فوزى أمين عام المجلس السابق، وأثنى على الجهود الكبيرة والمخلصة التى أداها أثناء عمله بالمجلس.



المستشار محمود فوزى يتمتع بخلق رفيع وخبرة قانونية واسعة

وأكد رئيس المجلس الكاتب الصحفى كرم جبر أن المستشار محمود فوزى يتمتع بخلق رفيع وخبرة قانونية واسعة وقدرة على إدارة الملفات الصعبة وإنجازها بكفاءة، وكان خير معين للمجلس فى أعماله، وأتمنى له التوفيق فى مهمته القادمة ، مع ثقتى الكبيرة فى إخلاصه وأمانته وقدرته على الإنجاز والنجاح.

واكد رئيس المجلس انه سيتم تكريم المستشار محمود فوزى يوم الأحد القادم فى مقر المجلس ، لرغبه زملائه والذين عملوا معه فى شكره ، وتمنياتهم له بالتوفيق.

وكان المستشار محمود فوزى قد تقدم باعتذار عن استكمال عمله بالمجلس لتكليفه بمهمة أخرى تتطلب التفرغ، وتمنى لكل زملاءه والعاملين بالمجلس التوفيق والسداد.