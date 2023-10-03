خريطة سقوط الامطار حتى نهاية الأسبوع

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من احتمالية سقوط أمطار خلال هذا الأسبوع على عدد من محافظات الجمهورية وتترواح درجتها من أمطار خفيفة لمتوسطة في بعض الأماكن من السواحل الشمالية الغربية.

وأكدت هيئة الأرصاد، في تصريحات صحفية، أن الأمطار تختلف شدتها من محافظة لأخرى، ومنها مطروح والعلمين والإسكندرية وبعض المناطق من محافظات شمال الوجه البحري البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية، وتمتد خفيفة في المناطق الداخلية جنوب الوجه البحري ومناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية.

نسب سقوط الأمطار بالمحافظات

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية أن الأمطار تصل نسبتها إلى 30%، على السواحل الشمالية الغربية "الإسكندرية- العلمين- مطروح- جمصة- رأس البر"، بنسبة تقريبًا والسحب غائمة جزئيًا، والرياح نشطة أحيانًا بسرعة "34 كم/س".

تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق تكون غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

طقس غدًا

وعن حالة الطقس غدًا، فيتوقع خبراء الأرصاد أن تسقط أمطار خفيفة بنبة حدوث (30% تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

كما تنشط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

بالنسبة لدرجات الحرارة يوم الأربعاء 4 أكتوبر: القاهرة والوجه البحري العظمى 30 والصغرى 23، السواحل الشمالية العظمى 28 والصغرى 22، وجنوب سيناء العظمى 35 والصغرى 26، وشمال الصعيد العظمى 31 والصغرى 21، وجنوب الصعيد العظمى 41 والصغرى 26.