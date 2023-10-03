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الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الأعلى للإعلام يهنئ الرئيس بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد

المجلس الأعلى لتنظيم
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

هنأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد.

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وقال الكاتب الصحفي كرم جبر: «يسعدني بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء المجلس والعاملين، أن تقدم لسيادتكم بأخلص التهاني وأطيب التمنيات، بمناسبة هذه المناسبة الخالدة، التي ستظل دومًا مبعثًا للفخر والعزة للمصريين بقواتهم المسلحة». 

وأضاف أن رجال القوات المسلحة قدموا أرواحهم ومازالوا من أجل عزة وكرامة وتحرير تراب الوطن، مضيفًا أن هذا النصر العظيم أكد عزم المصريين وقدرتهم على الانتصار والعمل، والتحام الشعب وراء قواته المسلحة. 

واختتم رئيس المجلس: «ندعوا الله أن يوفقكم سيادة الرئيس فيما تبذلونه من جهد لتحقيق آمال وتطلعات الشعب المصري، ودمتم لمصرنا الغالية قائدًا عظيمًا، حفظ الله مصر وكل عام وسيادتكم بخير».

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