أمطار ورياح.. طقس خريفي يسود البلاد غدا

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن غدا الأربعاء، يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد ومعتدل على السواحل الشمالية الغربية وحار على جنوب سيناء وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن الطقس ليلًا لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومعتدل الحرارة على جنوب سناء وجنوب الصعيد.

وأكدت ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق تكون غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

القاهرة: العظمى 30 والصغرى 23.

الإسكندرية: العظمى 28 والصغرى 22.

وادي النطرون: العظمى 31 والصغرى 23.

طنطا:- العظمى 29 والصغرى 22.

شبين الكوم: العظمى 30 والصغرى 23.

دمنهور: العظمى 29 والصغرى 22.

مطروح: العظمى 27 والصغرى 21.

السلوم: العظمى 27 والصغرى 19.

سيوة: العظمى 29 والصغرى 18.

بورسعيد: العظمى 29 والصغرى 23.

دمياط:- العظمى 28 والصغرى 23.

الزقازيق:- العظمى 30 والصغرى 23.

المنصورة:- العظمى 29 والصغرى 22.

الإسماعيلية:- العظمى 31 والصغرى 21.

السويس:- العظمى 30 والصغرى 22.

العريش:- العظمى 29 والصغرى 22.

رفح:- العظمى 29 والصغرى 22.

رأس سدر:- العظمى 32 والصغرى 23.

نخل:- العظمى 28 والصغرى 20.

طابا:- العظمى 30 الصغرى 24.

كاترين:- العظمى 28 الصغرى 18.

الطور:- العظمى 32 الصغرى 25.

شرم الشيخ:- العظمى 35 الصغرى 26.

الغردقة:- العظمى 35 الصغرى 25.

مرسى علم:- العظمى 35 الصغرى 26.

الفيوم:- العظمى 31 الصغرى 23.

بنى سويف:- العظمى 31 الصغرى 23.

المنيا:- العظمى 32 الصغرى 22.

أسيوط:- العظمى 32 الصغرى 22.

سوهاج:- العظمى 33 الصغرى 24.

قنا:- العظمى 38 الصغرى 25.

الأقصر:- العظمى 39 الصغرى 26.

أسوان:- العظمى 39 الصغرى 26.

أبوسمبل:- العظمى 38 الصغرى 26.

الوادي الجديد:- العظمى 37 الصغرى 23.

شلاتين:- العظمى 35 الصغرى 25.

أبو رماد:- العظمى 34 الصغرى 25.

حلايب:- العظمى 33 الصغرى 26.