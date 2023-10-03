الفنان بندر حضر: المسرح المصري تاريخه عريق ولن يتأثر بأزمة لقاء سويدان

أكد الفنان السعودي بندر خضر على أن المسرح المصري له تاريخ عريق ومر بالعديد من العصور ولكنه ظل شامخًا أمام كل التحديات فمنذ أوائل القرن العشرين وحمل الفنان جورج أبيض على عاتقة إنشاء المسرح الدرامي التمثيلي في مصر إلى وقتنا الحالي له بصمة مؤثرة في الوطن العربي أجمع الذي خرج من خلف ستائره نجوم أضاءوا في عالم الفن من بينهم سيد درويش ويوسف بك وهبي ونجيب الريحاني وعلي الكسار وصولًا إلى جيل الثمانينات والتسعينات كعادل إمام ومحمد صبحي وسمير غانم وغيرهم من النجوم المميزين.



وأضاف بندر خضر بأن المسرح المصري لا يزال في وقتنا الحالي يحتل مكانته الشامخة كمسرح مصر والمسرحيات الحديثة التي يشارك فيها الوجوع الشابة؛ ولكن هناك العديد من الأزمات مرت على المسرح المصري وكان آخرهم أزمة الفنان ميد عادل والفنانة لقاء سويدان في مسرحية سيد درويش والتي شغلت الرأي العام في مصر والوطن العربي، الجميع ينظر من المخطئ في الأزمة ولكن هناك جانب يجب أن نلقي الضوء عليه ألا وهو الفن المسرحي المصري يجب أن نتناسى هذه الأزمة حفاظًا على هيبة المسرح المصري وعراقته ويجب أن يتدخل الكثير من الفنانيين للعمل على حل هذا الخلاف للحفاظ على المسرح المصري وعراقته في الوطن العربي والعالم.



جدير بالذكر أن بندر خضر هو فنان وممثل شاب سعودي شارك في بعض الأعمال المسرحية منها مسرحية "عائلة تس" الذي تم عرضها في موسم الرياض 2022، بالإضافة إلى مشاركته في بعض الأعمال الدرامية السعودية كان آخرها مسلسل استديو 23 الذي تم عرضه في السباق الرمضاني السابقة ويتجه الآن إلى دخوله عالم السينما بعدما نال إعجاب الكثير من المشادين بعدما شارك في العديد من الأفلام السينمائية القصيرة التي تم عرضها من خلال منصات التواصل الاجتماعي والذي فتح الباب لكثير من الفنانيين السعوديين الشباب.