أسواق الأسهم الأردنية تغلق على انخفاض

أغلقت أسواق الأسهم الأردنية تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الأحد، على انخفاض بنسبة بلغت نحو 0.06% ، لتنهي تداولاتها عند 2412.58 نقطة.

الأسهم الأردنية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى أسواق الأسهم الأردنية بنحو 7.4 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 6.0 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2765 صفقة.

مؤشر الأسهم البحرينية يغلق على انخفاض

الأسهم البحرينية

أقفل مؤشر الأسهم البحرينية العام تعاملاته خلال جلسة، اليوم الأحد، عند مستوى 1,937.12 بانخفاض قدره 2.01 نقطة، عن معدل الإقفال السابق, كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 725.53 بانخفاض قدره 2.25 نقطة، عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة فى أسواق الأسهم البحرينية عند نحو 805 آلاف و518 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 348 ألفًا و439 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 57 صفقة.

مؤشر الأسهم القطرية يغلق على تراجع

الأسهم القطرية

أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم القطرية خلال تعاملات جلسة، اليوم الاثنين، على تراجع بنسبة 0.35 %، وبواقع 35.80 نقطة، ليصل إلى مستوى 10216.15 نقطة.

وجرى خلال جلسة فى أسواق الأسهم القطرية خلال، اليوم، تداول 197 مليونًا و873 ألفًا و105 أسهم، بقيمة 414 مليونًا و15 ألفًا و450.687 ريالًا.

وبلغت رسملة السوق فى الأسهم القطرية ، في نهاية جلسة التداول 601 مليار و147 مليونًا و139 ألفًا و799.470 ريالًا، مقارنة بـ 603 مليارات و952 مليونًا و503 آلاف و673.950 ريالًا، في الجلسة السابقة.

الأسهم الكويتية تغلق تعاملاتها على ارتفاع

الأسهم الكويتية

أغلقت الأسهم الكويتية خلال تعاملات جلسة، اليوم الأحد، اليوم، على ارتفاع مؤشرها العام بـ 30.99 نقطة ليبلغ مستوى 6917.72 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.45 %، من خلال تداول 164.8 مليون سهم عبر 8761 صفقة نقدية بقيمة 31.8 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر السوق الرئيس فى أسواق الأسهم الكويتية بما يصل الى نحو 32.36 نقطة ليسجل 5749.74 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.57% من خلال تداول 90.7 مليون سهم نفذت عبر 4164 صفقة نقدية بقيمة 9.9 ملايين دينار.

كما صعد مؤشر السوق الأول فى أسواق الأسهم الكويتية بواقع 31.47 نقطة لينهي تداولاته عند مستوى 7552.28 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.42% جراء تداول 74 مليون سهم عبر 4597 صفقة بقيمة 21.8 مليون دينار.