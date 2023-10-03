البحيرة تنظم ندوات ثقافية بمناسبة انتصارات أكتوبر

نظم فرع ثقافة البحيرة، ندوات وفعاليات ثقافية وفنية بمدن ومراكز المحافظة ،للاحتفال بالذكرى 50 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

أقام قسم المكتبات بالفرع بالتعاون مع قصر ثقافة المحمودية ندوة مكتبية بعنوان "أكتوبر النصر والعبور والتنمية" حاضر فيها اللواء محمد حسن الصول بمدرسة الثانوية الفنية بنات بالمحمودية.

كما نظمت مكتبة لقانة الثقافية محاضرة بمناسبة الاحتفال بذكرى 6 أكتوبر بمجلس قرية لقانة.

فى سياق متصل تم مناقشة كتاب بعنوان "حرب أكتوبر 1973 في التاريخ الفكري العربي" تأليف نجوان محمد فخري، حسن المصري بمكتبة قصر ثقافة دمنهور.

من جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، ضرورة نشر الثقافة والوعى بين الشباب، وتوعيتهم بالبطولات التى شهدتها حرب أكتوبر المجيدة، كملحمة قامت بها قواتنا المسلحة المصرية، وشعبها العظيم لتعبر نحو آفاق مستقبل مشرق وواعد بسواعد أبنائه.