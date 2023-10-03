محافظ الوادي الجديد يبحث إعداد دراسة عن مقومات وتراث الواحات

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، اجتماعًا مع مسئولي البنك الدولي، بحضور المهندسة حنان الحضري خبير البيئة بالبنك الدولي، والسيد آموس أيو خبير الموارد الطبيعية والبيئة، والعديد من مستشاري البنك ويتعلق الأمر بمناقشة التعاون لإعداد دراسة عن واحات المحافظة ضمن مشروع دراسة موسعة عن الواحات المستدامة في مصر وتونس والمغرب.

محافظ الوادي الجديد يعقد اجتماعا عبر الفيديو مع مسئولي البنك الدولي

وأكد محافظ الوادي الجديد أن اللقاء ركز على عرض أبرز المقومات الطبيعية والبيئية والتنموية التي تزخر بها المحافظة وفرص التنمية المستدامة والمشاريع والصناعات التراثية القائمة ومناقشة مجالات التعاون والاستفادة من المشروع في بث شهادات الجودة ل الحكومة. المنتجات وتسويقها وإنشاء منصة تعريفية بالواحات وإعداد الدراسات المعتمدة حول المياه والمياه الجوفية والأراضي الزراعية والطاقة الشمسية؛ استغلال المزايا التنافسية التي تتمتع بها الحكومة في إقامة المشروعات الاستثمارية والتنموية التي تعود بالنفع على سكانها.