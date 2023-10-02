رابط التقديم على وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة

طرحت الخدمات الطبية للقوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية عدد من الوظائف الشاغرة لحملة الدبلوم فأعلى ومنها لا يتطلب الخبرة ولكن يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة

وكانت الخدمات الطبية للقوات المسلحة السعودية أعلنت عبر موقعها الإلكتروني عن حاجتها لشغل (169) وظيفة إدارية، ومساندة، وتقنية، وفنية، وطبية، وصحية للرجال والنساء، تشمل 132 وظيفة لا تتطلب عدد سنوات خبرة.

وأوضحت الخدمات الطبية، أن الوظائف الشاغرة لديها متاحة في كلا من (الرياض، جدة، الدمام، الشرقية، نجران، خميس مشيط).

وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة..شروط عامة للتقديم

فيما جاءت شروط التقديم بوظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة على النحو التالي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.

توفر المهارات والمتطلبات المحددة لكل وظيفة.

طريقة التقديم على وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة

التقديم متاح حالياً من خلال الضغط على الرابط التالي

https://talents.msd.med.sa/ar/job-search-results/

وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة السعودية.. خطوات التسجيل بمنصة طموح