مسؤول إيطالي: أوروبا تحتاج استراتيجية تقنية حكيمة على المستوى القاري

صرّح الرئيس التنفيذي لشركة ليوناردو روبرتو شيغولاني، بأن أوروبا تحتاج إلى استراتيجية تقنية واسعة النطاق وذات رؤية، ليست وطنية، بل قارية لكي تتمكن أوروبا من الاضطلاع بدور على المستوى العالمي، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.



الجلسة العامة لـCybertech Europe 2023



أدلى شينغولاني بهذه التصريحات في الجلسة العامة لـCybertech Europe 2023، منصة شبكات B2B الرائدة عالميًا ومنظم الأحداث لصناعة الأمن السيبراني، بالشراكة مع ليوناردو، اللاعب العالمي في قطاعات الطيران والدفاع والأمن.

إرسال الأقمار الصناعية إلى الفضاء لإنتاج البيانات

حيث قال "لقد تأخرنا في إرسال الأقمار الصناعية إلى الفضاء لإنتاج البيانات وتوفير الإنترنت في كل مكان نحن متخلفون في مجال الأقمار الصناعية والتكنولوجيا والخدمات. نحن متخلفون في السحابة. نحن متخلفون في تقنيات النقل اللاسلكي".



استراتيجية تقنية معلومات قوية



وشدد شينغولاني على أنه "لا يمكننا أن نتأخر نريد أن نصبح قارة متقدمة"، مذكراً بالحاجة إلى "وجود استراتيجية تقنية معلومات قوية لهذا الغرض، فضلاً عن رؤية قوية وواضحة للبنية التحتية".

وخلال المؤتمر ذاته، صرّح غويدو كروزيتو، وزير الدفاع الإيطالي، أن بلاده تحل في المرتبة الرابعة عالميًا من حيث القدرة الحاسوبية "بفضل عمل إيني وليوناردو والمعهد الإيطالي للتكنولوجيا في جنوة وآلاف الظروف التي سمحت لنا" بتحقيق هذه النتيجة، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

إنشاء المحور الاستراتيجي الوطني

وأشار إلى أن "هناك حاجة إلى خطوة إلى الأمام كانت هناك رؤية مع إنشاء المحور الاستراتيجي الوطني، لكن في بعض الأحيان يتم التغاضي عن بعض الاختيارات".

وكان قد شدّد نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني على ضرورة منع تحول البحر الأبيض المتوسط إلى "مقبرة" للمهاجرين.

وقال تاياني، بمناسبة تنظيم المدرسة السياسية "الأمل الشاب" في روما، إن "البابا فرانسيس على حق: يجب أن نمنع أن يصبح البحر الأبيض المتوسط مقبرة للمهاجرين. وللقيام بذلك، يتعين علينا أن نتعامل مع قضية الهجرة معًا، كأوروبيين. يجب أن ندافع عن الحق في عدم الهجرة".