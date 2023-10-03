مستشار الرئيس للصحة: ملحمة طبية وراء القضاء على فيروس سي بمصر (فيديو)

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، أن هناك دعم وإرادة سياسية واضحة لتطوير القطاع الصحي وذلك ظهر في القضاء على فيروس سي وقوائم الانتظار.

وقال عوض تاج الدين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة “ الأولى الفضائية : ”ملايين المصريين كانوا يعانون من فيروس سي والدولة قررت القضاء على فيروس سي وتم تدشين مبادرة الكشف عن فيروس سي ".

وأضاف عوض تاج الدين :" أصبح هناك دواء يعالج فيروس سي وملايين المصرين عولجوا به، واستطعنا أن نصنع العلاج في مصر".

متابعة دقيقة لأي حالة مصابة بفيروس سي

وتابع عوض تاج الدين :"حتى هذه اللحظة هناك متابعة دقيقة لأي حالة مصابة بفيروس سي ويتم التعامل معها فورا"، مضيفا:" انتهينا من فيروس سي وهناك ملحمة طبية تم تنفيذها في هذا الشأن".