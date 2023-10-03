وفاة طفل سقط عليه حائط أثناء لهوه بجوار منزلهم بطما

استقبل مستشفى طما المركزي طفل في الثالثة من عمره يقيم بدائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج جثة هامدة إثر إصابته بكسر بقاع الجمجمة وتهشم بالرأس سقط عليه حائط قديم أثناء لهوه بجوار منزلهم وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للشمال يفيد تلقي مركز شرطة طما إشارة من المستشفى المركزي بوصول الطفل "أحمد . ب . ح . ع" 3 سنوات ومقيم دائرة المركز جثة هامدة ادعاء سقوط حائط عليه.

بسؤال والده "بهاء . ح . ع . م" 38 سنة مزارع ومقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء لهو نجله المذكور بجوار المنزل أسفل حائط قديم خاصتهم إنهار عليه مما أدى لوفاته وعلل سبب الانهيار لقدم الحائط وتهالكه ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة كسر بقاع الجمجمة وتهشم بالرأس نتيجة الاصطدام بجسم صلب ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.