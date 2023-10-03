مدينة الزرقا بدمياط تتابع مبادرة "خدمتكم لحد باب بيتكم"

تابع علاء سعد رئيس مركز ومدينة الزرقا بمحافظة دمياط، مبادرة حملة طرق الأبواب تحت شعار “خدمتكم لحد باب بيتكم” وذلك ضمن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.

وقامت الإدارة الصحية بمركز ومدينة الزرقا، برئاسة الدكتورة ايمان النجار مدير الإدارة الصحية حملة طرق الأبواب تحت شعار خدمتكم لحد باب بيتكم لعمل حصر ميداني بمعرفة الرائدات الريفيات وفرق العمل بالحصر من المشرفين لحصر الإناث والسيدات في سن الإنجاب من 15 سنة، وحتى 49 سنة اعتبارًا من 1/10/2023 وحتى 31/12/2023 بجميع القرى والمدن والعزب والأماكن العشوائية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والمشورة بالوحدات الثابته والعيادات المتنقلة لتنظيم الأسرة بمعرفة أخصائيين واستشاريين للنساوالتوليد وأطباء مدربين علي تقديم خدمات تنظيم الأسرة معنا فى أمان لرعيتك ورعاية أسرتك.