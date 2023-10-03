السن القانوني للتصويت في الانتخابات الرئاسية.. حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، السن القانوني للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، بعد إعلان الاستعدادات للانتخابات وتحديد موعد انطلاقها للمصريين في الداخل والخارج.

وتستعرض " بوابة الوفد " السن القانوني للتصويت في الانتخابات الرئاسية القادمة، وفق ما حددته الهيئة الوطنية للانتخابات خلال السطور التالية :

ما السن القانوني للتصويت في الانتخابات الرئاسية؟

حددت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، في الإجابة على التساؤل الخاص بالسن القانونية للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2023، أنه يحق لكل مواطن مصري بلغت سنه 18 عامًا وكان متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية ومدرج بقاعدة بيانات الناخبين، موضحة أنه يُعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة.

موعد إجراء الانتخابات الرئاسية

حدد الهيئة الوطنية للانتخابات، موعد إجراء الانتخابات خلال الشهر ديسمبر المقبل، ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر في الأيام التالية :

يوم الأحد 10 ديسمبر 2023.

يوم الأثنين 11 ديسمبر 2023.

يوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023.

وتجرى الانتخابات الرئاسية خارج مصر في الأيام الثلاثة التالية:

يوم 1 الجمعة ديسمبر 2023.

يوم السبت 2 ديسمبر 2023.

يوم الأحد 3 ديسمبر 2023.