الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

تامر أمين: نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية أهم من نتيجة الفائز (فيديو)

الإعلامي تامر أمين
الإعلامي تامر أمين

قال الإعلامي تامر أمين إن الشعب المصري يستحق أن يعيش الديمقراطية ويستحق حرية الاختيار، ويستحق الحق الانتخابي وإجادة استخدامه.

txt

عمرو أديب: الانتخابات الرئاسية ستكون قوية ومميزة بشرط (فيديو)

وأضاف تامر أمين خلال برنامجه آخر النهار المذاع على فضائية “ النهار”، مساء الإثنين:"هكون أسعد الناس مش بنتيجة الانتخابات.. بل بنتيجة المشاركة في الانتخابات الرئاسية".

سنكون نجحنا بامتياز إذا بلغت المشاركة في الانتخابات ٦٠% أو ٨٠%

وتابع تامر أمين: "السعادة الحقيقية إنه يوم إعلان نتيجة الانتخابات والسيد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات يعلن النتيجة ويعلن اسم الفائز، أن تكون نسبة مشاركة المصريين في الداخل والخارج وصلت إلى ٦٠% و٨٠%..  هنا هقول إحنا نحجنا بامتياز في الامتحان".

مواد متعلقة

عمرو أديب: الانتخابات الرئاسية ستكون قوية ومميزة بشرط (فيديو)

السيسي يطالب بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية: "عاوزين العالم يشهد على إرادة الشعب" (شاهد)

الجريدة الورقية