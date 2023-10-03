تامر أمين: نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية أهم من نتيجة الفائز (فيديو)

قال الإعلامي تامر أمين إن الشعب المصري يستحق أن يعيش الديمقراطية ويستحق حرية الاختيار، ويستحق الحق الانتخابي وإجادة استخدامه.

وأضاف تامر أمين خلال برنامجه آخر النهار المذاع على فضائية “ النهار”، مساء الإثنين:"هكون أسعد الناس مش بنتيجة الانتخابات.. بل بنتيجة المشاركة في الانتخابات الرئاسية".

سنكون نجحنا بامتياز إذا بلغت المشاركة في الانتخابات ٦٠% أو ٨٠%

وتابع تامر أمين: "السعادة الحقيقية إنه يوم إعلان نتيجة الانتخابات والسيد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات يعلن النتيجة ويعلن اسم الفائز، أن تكون نسبة مشاركة المصريين في الداخل والخارج وصلت إلى ٦٠% و٨٠%.. هنا هقول إحنا نحجنا بامتياز في الامتحان".