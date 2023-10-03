الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

شيكابالا يخضع لبرنامج تأهيلي على هامش مران الزمالك

شيكابالا لاعب الزمالك
شيكابالا لاعب الزمالك

‏وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجا تأهيليا خاصا لمحمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب وقائد الفريق، على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء استعدادا لمواجهة البنك الأهلي في الدوري المصري.

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أوباما يشارك في تدريبات الزمالك استعدادًا للبنك الأهلي

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تدريبات بدنية وتأهيلية للاعبي الزمالك على هامش مران اليوم

وخاض شيكابالا التدريبات التأهيلية داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي تحت إشراف الجهاز الطبي بسبب معاناته من إجهاد في العضلة الخلفية.

واكتفى اللاعب بالتأهيل داخل صالة الجيمانيزيوم ولم يشارك في التدريبات الجماعية وفقا لقرار الجهاز الطبي بالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق.

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي

واستأنف فريق الزمالك تدريباته اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي ، استعدادا للقاء البنك الأهلي المقرر له يوم 7 أكتوبر الجاري  في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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