الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أوباما يشارك في تدريبات الزمالك استعدادًا للبنك الأهلي

يوسف أوباما لاعب
يوسف أوباما لاعب الزمالك

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، مشاركة يوسف إبراهيم "أوباما" صانع ألعاب الأبيض بشكل طبيعي استعدادا لمواجهة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

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تدريبات بدنية وتأهيلية للاعبي الزمالك على هامش مران اليوم

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مصطفى شلبي يشارك في مران الزمالك استعدادا لمباراة البنك الأهلي

وشارك اللاعب في مباراة أرتا سولار الجيبوتي الأخيرة في بطولة كأس الكونفدرالية وهو يعاني من إصابة في العضلة الأمامية.

وقام الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة بالتنسيق مع الجهاز الفني بتخصيص برنامج تأهيلي للاعب خلال اليومين الماضيين، وخضع  لاختبار طبي صباح اليوم و تأكدت جاهزيته  للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

وأدى أوباما الفقرة التأهيلية والبدنية بجانب التقسيمة الفنية بشكل طبيعي خلال المران صباح اليوم.

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي

واستأنف فريق الزمالك تدريباته اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي ، استعدادا للقاء البنك الأهلي المقرر له يوم 7 أكتوبر الجاري  في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

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