تدريبات بدنية وتأهيلية للاعبي الزمالك على هامش مران اليوم

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات تأهيلية وبدنية خاصة على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وركز الجهاز الفني للفريق خلال هذه الفقرة التي استمرت لمدة ٢٥ دقيقة تقريبًا على علاج الإرهاق وتقوية العضلات وتجهيز اللاعبين بالشكل البدني المناسب استعدادا للمباراة المقبلة بعد العودة من الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة يومين بعد الفوز الأخير على أرتا سولار الجيبوتي في الكونفدرالية.

وقام علاء رجب مخطط الأحمال بقيادة هذه الفقرة ومنح اللاعبين التعليمات بشكل مستمر.

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي

واستأنف فريق الزمالك تدريباته اليوم الثلاثاء على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادًا للقاء البنك الأهلي المقرر له يوم 7 أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.