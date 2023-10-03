ارتفاع أسعار الدواجن في أسواق البحيرة اليوم الثلاثاء

شهدت أسواق الدواجن بمحافظة البحيرة، صباح اليوم الثلاثاء الموافق 3 أكتوبر 2023، استمرار ارتفاع أسعار بعض أنواع الطيور، وتراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء ما بين 76 إلى 79 جنيهًا للكيلو.

وتراوحت أسعار الدواجن بلدي مزارع ما بين 97 99 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار الديوك الفلاحي ما بين 116 إلى 123 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار البط مولر ما بين 86 إلى 89 جنيهًا للكيلو، حيث تراوحت أسعار الأرانب ما بين 62 و70 جنيهًا للكيلو.

ولم تستقر أسعار البط البلدي، بل تراوحت ما بين 112 و120 جنيهًا، وبلغت أسعارصدور الدواجن بالعظم 124 جنيهًا للكيلو، وأسعار الدبوس 146 جنيهًا للكيلو، وبلغت أسعار البانيه 158جنيهًا للكيلو، وشاورما 157جنيهًا للكيلو، كبد صافي 95 جنيهًا للكيلو.