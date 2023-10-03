مصطفى شلبي يشارك في مران الزمالك استعدادًا لمباراة البنك الأهلي

شارك مصطفى شلبي جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري.

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وتعرض مصطفى شلبي لحالة إغماء عقب نهاية مباراة الفريق الأخيرة أمام أرتا سولار الجيبوتي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقام الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة بعمل فحوصات طبية للاعب وتأكد من سلامته وعدم معاناته من أي إصابة، وشارك اللاعب في التدريبات بصورة طبيعية سواء في الفقرات البدنية أو التأهيلية بجانب التقسيمة الفنية.

واستأنف فريق الزمالك تدريباته اليوم الثلاثاء على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادًا للقاء البنك الأهلي المقرر له يوم 7 أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.