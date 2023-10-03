جامعة "يتانفورد" تكرم عالم الرياضيات حسن يسري أحد أبرز علماء العالم

كرمت جامعة ستانفورد الأمريكية الدكتور يسري حسن، أستاذ بكلية الهندسة بجامعة مصر للمعلوماتية، كأحد أبرز علماء العالم, وجاء هذا التكريم تقديرًا لجهود الدكتور حسن في مجال الرياضيات.

الدكتور يسري حسن

وقال الدكتور يسري حسن، في مداخلة هاتفية لبرنامج صباح الورد المذاع على قناة ten، إن تكريم جامعة ستانفورد له هو بمثابة تكريم لجمهورية مصر العربية، واعتراف بالتطور الكبير الذي يحدث في مجال البحث العلمي في مصر.

وأضاف الدكتور حسن في مداخلته مع الإعلامية ياسمين سيف أنه قدم التحية والشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على تقديم كافة المعدات والوسائل التي سهلت على العلماء أمثاله التفرغ للبحث العلمي دون أي معوقات.

وأكد الدكتور حسن أن مصر تتمتع بعقول ممتازة وقادرة على تحقيق المعجزات في مجال البحث العلمي، ولكن ينقصها فقط التفرغ وتوفير الإمكانيات، والتي بالفعل يتم توفيرها وتطويرها حاليًا بسبب وعي القيادة السياسية بأهمية ودور البحث العلمي في تطور الدول.