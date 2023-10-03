مؤتمر "حكاية وطن" عرض تحديات واجهت مصر بكل شفافية

قال الكاتب مصطفى ثابت، إن مؤتمر "حكاية وطن" الذي عقد مؤخرًا كان له العديد من المميزات، من أهمها أنه كان كاشفًا لكثير من المعلومات التي كانت غائبة عن الرأي العام وعن وسائل الإعلام.

حكاية وطن

وأضاف مصطفى ثابت، في لقائه مع برنامج صباح الورد، المذاع عبر قناة تن، أن المؤتمر كان مميزًا في أنه تحدث بكل صراحة وشفافية عن الأزمات التي مرت بها مصر خلال السنوات العشر الأخيرة وحتى الآن، مؤكدًا أن اختيار التوقيت كان مهمًا جدًا خاصة وأنه جاء مع نهاية الدورة الانتخابية الثانية للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار إلى أن المؤتمر قد أوضح العديد من المعلومات المهمة، مثل وضع البنية التحتية لمصر خلال فترة ما قبل 2013 وكيف كان هناك تحدٍ كبير للإدارة الحالية في تطوير ودعم هذا الملف المهم والذي تعتمد عليه باقي الملفات الخاصة بالاستثمار والتطوير.

وأوضح أن المؤتمر سلط الضوء أيضًا على التحديات الخارجية التي أثرت بشكل كبير على معدلات نمو الاقتصاد المصري، مثل أزمة كورونا وأزمة روسيا وأوكرانيا وأزمة النزاعات الداخلية في السودان.

وأكد أن مؤتمر "حكاية وطن" كان فرصة مهمة للمواطنين المصريين للتعرف على الإنجازات والتحديات التي واجهت مصر خلال السنوات العشر الأخيرة، مشيرًا إلى أنه كان فرصة أيضًا للمسؤولين للرد على التساؤلات والشكاوى التي كانت تطرح من قبل المواطنين.