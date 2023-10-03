فيديو: العلاقات الخارجية المصرية في عهد السيسي.. تطور كبير ومكانة دولية مرموقة

قال الباحث السياسي جمال رائف، إن العلاقات الخارجية المصرية هي جزء مهم من حكاية الوطن في السنوات العشر الأخيرة، وإن علاقات مصر الخارجية بشكل عام والإفريقية تحديداً لم تكن سيئة ولكنها أيضاً لم تكن قوية قبل عام 2013.

قائمة أولويات الدولة المصرية

وأضاف رائف في لقاء تلفزيوني مع برنامج صباح الورد المذاع على قناة ten، أنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم وكان ملف العلاقات الدولية على قائمة أولويات الدولة المصرية، وقد شهدت مصر تطور كبير منذ ذلك الوقت في علاقاتها الدولية حتى تصل للمكانة الدولية التي تستحقها.

وأكد رائف على أن سياسة مصر الخارجية كانت دائماً ما تتسم بالاتزان والحياد الإيجابي مع كافة دول العالم بالإضافة إلى الحرص على عدم التورط في التدخل للشئون الداخلية للدول.

وأشار رائف إلى أن تواجد مصر في العديد من التجمعات الدولية مثل بنك التنمية الأفريقية وبنك التنمية الآسيوية ومبادرة الحزام والطريق والاتحاد الأفريقي وأخيراً الانضمام إلى مجموعة البريكس التي تضم مجموعة من أهم دول العالم مثل روسيا والصين والهند هو دليل على قوة الدولة المصرية وعلى التطور الهائل الذي تشهده العلاقات الدولية المصرية.